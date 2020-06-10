"Последний из могикан": Винокур о смерти писателя Трушкина от COVID-19

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Смерть Анатолия Трушкина — это большая утрата для эстрады и театра. Так уход из жизни известного сатирика прокомментировал его коллега Владимир Винокур в интервью радио Sputnik.

Юморист, писатель-сатирик и сценарист Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет. Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Болезнь у писателя протекала в тяжелой форме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Восстановиться после этой процедуры он не смог.

"Анатолий Трушкин — это последний из могикан. Это поколение Арканова, Горина, Александра Иванова. Он был очень талантливый писатель-сатирик и автор-исполнитель. Многие артисты читали его произведения. Это стало большой утратой для эстрады и театра", - рассказал артист в интервью радио Sputnik.

Наибольшую известно Анатолий Трушкин получил, благодаря юмористическим рассказам для детей. Три, из которых вошли в киножурнал "Ералаш". Более взрослые произведения Трушкина были в репертуарах Евдокимова, Карцева, Шифрина, Арлазорова, Новиковой и Винокура.

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. Скончался в 2020 году в Москве, после месяца борьбы с коронавирусной инфекцией.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/