"Он не убийца". Адвокат объяснил выбор домашнего ареста для Ефремова

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Выбор домашнего ареста для актера Михаила Ефремова, вместо отправки в следственный изолятор (СИЗО), объясняется не его прежними заслугами, а юридическими тонкостями. О них рассказал в интервью радио Sputnik адвокат Александр Арутюнов.

Актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, посадили под домашний арест. Теперь ему запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Исключения - встречи с родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН, сообщает агентство "Москва".

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ДТП, в котором погиб человек. За это его могли бы отправить не под домашний арест, а в СИЗО, но из-за одной юридической тонкости этого не произошло, рассказал адвокат Александр Арутюнов.

"Его оставили под домашний арест по одной простой причине. Дело в том, что он подозревается в совершении неосторожного преступления. В интернете очень много сообщений и текстов о том, что он - убийца, но на самом деле он не убийца, поскольку убийство совершают умышленно, а он совершил неосторожное преступление. Именно по этой причине его оставили под домашним арестом, а не отправили в СИЗО", - рассказал адвокат в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/