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По инициативе прокуратуры города Геленджика юридическое лицо привлечено к административной ответственности за незаконное использование государственных символов

Прокуратура города Геленджика в ходе проверки установила факт изготовления управляющей организацией ООО УК «Прораб» для своих сотрудников служебных удостоверений с использованием изображения государственного флага и герба Российской Федерации, что является нарушением требований Федерального Конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации».

По данному факту прокуратура города в отношении данного общества возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования Государственных флага, герба и гимна флага Российской Федерации).

По результатам рассмотрения дела мировой судья привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде предупреждения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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