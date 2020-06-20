Названы самые грязные приемы риэлторов

/Общество/

С 16 июня возобновилась работа риелторских контор. Однако количество покупателей и продавцов жилья расти не спешит. Зато, как обычно происходит в смутные времена, активизировались мошенники. Они завлекают клиентов выгодными ценами, создают в их глазах ажиотажный спрос — в общем, лгут и в мелочах, и по-крупному. Эксперты раскрыли популярные практики неблагонадежных посредников и дали покупателям и продавцам советы, как себя вести.

В России деятельность риелторов не лицензируется. Тем не менее продавцы квартир предпочитают действовать не напрямую с покупателями (равно как и покупатели с продавцами), а через агента. По идее, он должен помочь договориться о цене, условиях сделки, сгладить спорные моменты. На практике случается по-другому.

— На вторичном рынке недвижимости риск столкнуться с мошенничеством гораздо выше, чем на первичном, — говорит управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка. — Клиент покупает квартиру у физического лица, а не у юридического. Форма договора купли-продажи менее регламентирована, чем договора долевого участия. Наконец, сделка на первичном рынке проходит несколько стадий контроля — со стороны регистрационной палаты, банка, а в случае со вторичной недвижимостью вся ответственность ложится на плечи брокера. Эти факторы создают благодатную почву для разного рода махинаций и манипуляций.

Одна из распространенных уловок, которыми грешат недобросовестные риелторы, — искусственно созданный ажиотаж. Агент может поделиться с сомневающимся клиентом информацией о том, что есть и другие заинтересованные лица, которые находятся в шаге от заключения сделки. Нередко иллюзия правдоподобия создается за счет подстроенной ситуации.

Например, при показе риелтор намеренно торопит потенциального покупателя, поскольку якобы сразу же после него назначен еще один показ, или получает звонок, который удивительным образом касается той же самой квартиры. В первом случае клиент не успевает как следует осмотреть жилье и упускает неочевидные недостатки. Во втором — может отказаться от просмотра других вариантов и принять поспешное и не вполне обдуманное решение. Агент по недвижимости рассчитывает, что покупатель согласится на все условия, особо не раздумывая, поскольку на пороге вскоре появится конкурент — скорее всего, выдуманный.

Совет. Не стоит принимать решение сразу же после показа. Необходимо взвесить все «за» и «против» и подумать как минимум еще один день.

Показ неликвидных квартир: риелтор намеренно искажает реальную рыночную картину в глазах клиента, заявляя, что в запланированном бюджете (например, до 7 млн рублей) найти достойный вариант невозможно и без доплаты не обойтись. Для большей убедительности агент подбирает для показа квартиры в «убитом» состоянии, с плохим видом из окон, оживленными автомагистралями по соседству. В результате отчаявшийся покупатель соглашается доплатить, лишь бы найти что-то более приличное. Разумеется, риелтору это на руку: выбор квартир расширяется, комиссия повышается. При этом в реальности даже в изначальном бюджете вполне можно было найти неплохие квартиры.

Совет. Не следует считать слова риелтора истиной в последней инстанции. Лучше зайти на сайт объявлений о продаже недвижимости и посмотреть, какие квартиры предлагаются в заданном ценовом диапазоне.

Излишняя открытость агента. Профессионал не должен переходить грань между дружелюбием и вторжением в личное пространство клиента. Обсуждение личных тем, не связанных со сделкой, может вестись с целью втереться в доверие для дальнейших манипуляций. Вполне возможно, что агент пытается усыпить бдительность клиента, чтобы навязать ему свои условия — например, убедить снизить цену на продаваемую квартиру или, наоборот, согласиться на покупку переоцененного варианта.

Совет. Выстраивая диалог с риелтором, оставайтесь в рамках делового общения — по крайней мере, до того как обговорите условия сделки. Тогда станет ясно, чем было продиктовано желание агента установить более близкий контакт: велением души или же стремлением манипулировать.

Создание дублей объявлений о продаже квартиры, но с заниженной ценой, не согласованной с собственником. Обман затрагивает как продавца, так и покупателя. Клиенты звонят по фейковому объявлению и идут на просмотр квартиры, обладая заведомо ложной информацией. Когда находятся желающие заключить сделку, риелтор пытается оказать на собственника давление, и продавец соглашается на более низкую цену, если не хочет упустить реального покупателя.

Источник: https://www.mk.ru/economics/