"Удалёнку" внесут в Трудовой Кодекс

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На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект, предполагающий изменений в Трудовом Кодексе РФ. В числе авторов законодательной инициативы спикеры обоих палат российского парламента: Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Поправки направлены на регламентацию и правовое определение понятий дистанционной и удаленной работы. В частности в Трудовом Кодексе предлагается определить три вида удаленной работы. Первый - непосредственно дистанционная работа, второй – «временная удаленка», третий - комбинированная дистанционная работа. Авторы законодательного предложения регламентируют права и обязанности, как работника, так и работодателя по времени работы, оплате, трудовому договору…

- На мой взгляд, предложение наших коллег более, чем актуально, - считает депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Синяговский. - В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, многие россияне перешли на работу в удаленном режиме. Однако наше законодательство оказалось не совсем готово к такому изменению трудовых отношений. Думаю, мы должны оперативно рассмотреть предложение коллег и в ближайшее время создать правовую базу для тех, кто сегодня работает в этом сегменте рынка труда.