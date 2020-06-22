Раздвижные перегородки для зонирования больших помещений

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В наше время, коммерческая, а также жилая недвижимая собственность представлена на современном рынке достаточно просторными помещениями.

За счет большой площади обустройство таких помещений требуется особенно, более тщательного подхода. При этом, при обустройстве интерьеров таких помещений зачастую профессиональные дизайнеры применяют специальные конструкции – раздвижные перегородки.

Преимущества и недостатки раздвижных ограждающих конструкций

Раздвижные перегородки предназначены, прежде всего, для эффективного зонирования большого пространства. Такие ограждающие конструкции используются в случае необходимости. Одни могут быть как стационарными, так и мобильными.

Использование раздвигающихся межкомнатных перегородок дает своим пользователям несколько важных и неоспоримых достоинств. Так, к главным преимуществам применения таких конструкций в офисных и жилых просторных помещениях относят следующее:

возможность сэкономить свободное пространство; абсолютная безопасность эксплуатации таких изделий; эстетическая привлекательность внешнего вида.

Однако существуют также и некоторые недостатки таких систем. Прежде всего, многие мобильные модели имеют достаточно высокую стоимость в сопоставлении со стационарными аналогами. Вдобавок не все перегородки оснащены качественной звукоизоляцией. Правда, в случае необходимости установить конструкции с высокой шумоизоляцией, стоит приобрести раздвигающиеся перегородки NORMA. Раздвижная перегородка NORMA – это звукоизоляционная конструкция типа «гармошка», состоящая из панелей, скреплённых между собой петлями.

Конструкционные особенности перегородок для зонирования

Раздвижная перегородка, не имеющая порога, устанавливается в комнатах, в которых присутствует неравномерный пол. Полотно крепят на профиль, который располагается на потолке. Складывавшаяся модель такой конструкции во время открывания складывается в виде гармошки, составляющие такой системы надежно крепят к стене и потолку. Заметим, что рельсовые крепления отличаются тем, что передвигаются благодаря профилям-рельсам, которые устанавливается на полу.

В завершение заметим, что используются такие конструкции чаще всего в просторных офисных помещениях, однако в последнее время все чаще их покупают для зонирования жилого пространства, например, в квартиры-студии.