Фонд «Вольное Дело» установил в Усть-Лабинске памятник детям – узникам концлагерей

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Фонд «Вольное Дело» открыл мемориал в память о детях, погибших и выживших в концлагерях во время Великой Отечественной войны. Памятник установлен в центре Усть-Лабинска. В церемонии открытия приняли участие жители города, в детстве ставшие узниками концентрационных лагерей.

Основу памятника — огромный гранитный валун, имеющий очертания человеческого лица, — привезли с кавказского высокогорья. Его вес составляет 6 тонн, высота — 2,5 метра. Камень заключён в колючую проволоку, символизирующую неволю. Над ним взлетают голуби — души погибших детей. На мемориале начертаны слова: «Детям – узникам фашистских концлагерей. Выжившим и убитым».

На церемонии открытия памятника присутствовали жительницы Усть-Лабинска Ольга Трифонкина, Раиса Крюкова и Мария Зоренко, детьми попавшие в концентрационные лагеря. Самую младшую из них забрали в лагерь, когда ей было два года, самую старшую — пятилетней. Мария Зоренко сегодня возглавляет «Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» — в Усть-Лабинском районе их осталось 13 человек.

Проект памятника подготовил архитектор Валерий Лыков, художественные детали изготовил директор Усть-Лабинского историко-краеведческого музея Фуркат Байчибаев. Памятник установлен в центре города — на территории воинского мемориала около Вечного огня. Участники торжественной церемонии почтили память погибших минутой молчания и положили к подножию памятника венки и цветы.

Фонд «Вольное Дело» реализует в Усть-Лабинске комплексную программу территориального развития. В неё входят проекты улучшения инфраструктуры, поддержки образования, здравоохранения и спорта, сохранения культурно-исторического наследия города. В 2019 году фонд завершил реставрацию Усть-Лабинской (Александровской) крепости, которая приобрела свой первоначальный вид и стала одной из главных городских достопримечательностей.

Источник: Фонд «Вольное Дело»