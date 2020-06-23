Только половина краснодарцев всегда пристегивается ремнем безопасности

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Автомобильный сайт Дром решил выяснить – какое количество россиян заботятся о своей безопасности и пристегиваются ремнем, когда едут в автомобиле.

По результатам опроса «Вы пристегиваетесь ремнями безопасности?» 52% жителей Краснодарского края ответили «Всегда» и 16% – «Почти всегда», 5% выбрали вариант «Иногда». 17% краснодарцев используют его исключительно во время движения по трассе, а 7% только перед постом ГИБДД. При этом еще 3% игнорируют ремень безопасности и выбрали вариант ответа «Никогда».

«Я заметил, что даже как-то не комфортно себя чувствую, если не пристегнулся», – поделился участник опроса Илья.

В среднем по стране россияне больше заботятся о своей безопасности. Пользуется ремнем всегда – 60% водителей, а почти всегда – 15%. При этом исключительно на трассе пристегнуто 12% респондентов. По 4% набрали варианты «Только перед постом ГИБДД» и «Никогда».

Интересно, что за последние 10 лет автолюбители стали чаще пристегиваться. Так в 2010 году постоянно ездили, пристегнувшись ремнем безопасности, меньше половины опрошенных – 47%, а практически всегда – 23%. Водители чаще пристегивались, чтобы не попасться на глаза сотруднику ГИБДД, таких было 10%. А вот количество тех, кто всегда не пристегнут, осталось прежним – 4%.

В Санкт-Петербурге ездят самые «правильные» водители. Сразу 82,5% автолюбителей Северной столицы пристегиваются всегда, а 7% – почти всегда. В нынешнем году в Кемеровской области же 8% кузбассовцев никогда не используют ремень безопасности – это в 2 раза чаще, чем в среднем по России. Чтобы избежать штрафа 14% забайкальцев пристегиваются прямо перед постом ГИБДД.

«Всегда пристегиваюсь и это правило не просто так придумано. Однажды ехал с другом в машине, и мы врезались в светофор – он сломался под самый «корень». У водителя сработала подушка безопасности в руле, а у меня на пассажирском сидении был только бардачок. Хорошо, что я пристегнулся. Ремень уберег. Отделались испугом можно сказать, только нос у друга побаливал слегка», – рассказал Дмитрий из Екатеринбурга.

Всероссийский опрос проводился в течение трех дней – с 8 по 10 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие около 10 тысяч человек. Аналогичный соцопрос на Дроме в 2010 году проходил в течение 2,5 недель – с 18 сентября по 4 октября. И собрал почти 30 тысяч анонимных ответов пользователей.

Источник: drom.ru.