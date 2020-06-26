В Краснодаре благодаря принятым прокуратурой мерам восстановлены права ветерана на получение компенсации за коммунальную услугу

/Общество/

В прокуратуру Прикубанского административного округа г. Краснодара обратился 66-летний ветеран труда по вопросу неполучения необходимой социальной поддержки.

Проверкой установлено, что домовладение, в котором проживает заявитель с супругой-инвалидом в установленном законом порядке оборудовано электроприборами, при этом газ отсутствует.

Несмотря на неоднократные обращения в уполномоченные органы с просьбой предоставления документов, подтверждающих факт отсутствия газоснабжения в доме, указанные документы заявителю не выдавались.

В связи с непринятием филиалом АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» мер к своевременному рассмотрению обращения заявителя прокурор округа внес представление руководителю указанной организации.

В настоящее время благодаря принятым мерам управлением социальной защиты населения в Прикубанском округе г. Краснодара произведен перерасчет компенсации за электроэнергию, размер которой будет увеличен с 423 до 1450 рублей.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/