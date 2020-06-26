Спасатели ЮРПСО МЧС России приняли участие в комплексных учениях по тушению пожаров на территории Сочинского национального парка

/Общество/

25 июня экстренные службы города совместно с собственными силами Сочинского национального парка провели комплексные учения по взаимодействию возникновении чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности людей на территории ООПТ.

По легенде в лесной местности в районе села Горное Лоо произошло возгорание лесной подстилки и кустарника. Во время тушения огня были обнаружены двое пострадавших, один без сознания, предположительно, с травмой головы, у второго ожоги и отравление продуктами горения. Требуется срочная эвакуация до кареты «Скорой помощи».

На место прибыли 2 автомобиля высокой проходимости со спасателями. Сотрудники Южного РПСО МЧС России на специальных носилках вынесли из зоны пожара пострадавших мужчин и передали их врачам.

От Южного регионального поисково-спасательного отряда в учениях было задействовано 11 специалистов и две единицы техники.

Всего в учениях были задействованы 35 единиц техники и 200 человек личного состава из числа сотрудников Сочинского национального парка, администрации Верхнелоосского сельского округа, ЮРПСО МЧС России, пожарно-спасательной части ОФПС-10, УВД г. Сочи, ФГБУ «Южный конно-кинологический спасательный центр МЧС России», МКУ г. Сочи «ЕДДС г. Сочи», МКУ «Службы спасения г. Сочи», ОАО «Кубаньэнерго», спасатели АСС «Кубань-СПАС», врачи «Скорой помощи» и медицины катастроф и МУП «Водоканал».

Александр Агафонов, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства и директор ФГБУ «Сочинский национальный парк» Борис Беспалов оценили работу и взаимодействие аварийно-спасательных сил на «отлично».

Источник: http://urpsosochi.ru/