/Общество/

26.06.2020 г. в 17:00 во дворе дома № 39, ул. Набережная адмирала Серебрякова был проведен сход жителей дома для решения вопросов ливнеотведения по ул. Набережная адмирала Серебрякова,д.№ 39.

На сходе присутствовали депутат городской Думы VI созыва по 8-му избирательному округ Козырев Виталий Александрович, представитель администрации Центрального внутригородского района Кирилина Яна Сергеевна, представитель МКУ «УЖКХ города» О.В. Пужанский. Жители просили закрыть решетками открытые лотки ливневой канализации, сделать перила в местах перехода через ливневую канализацию, сделать дополнительные лотки ливнеотведения, так как происходит вымывание плодородного слоя почвы и образованию промоин и провалов грунта. Также жители попросили установить бельевой столб, который был демонтирован работниками подрядной организации ООО «Аверс» при выполнении работ по устройству лотков ливневой канализации. После окончания работ, бельевой столб не установили. О.В. Пужанский сообщил, что в данный момент выполняются работы по бетонированию лотков ливневой канализации и вопрос установки решеток необходимо рассмотреть. Представитель администрации района Кирилина Я.С. сообщила, что вопрос установки перил и установки бельевого столба будет рассмотрен в ближайшее время. Будет проведена проверка по жалобам жителей. Присутствующие на сходе жители обратились к депутату с просьбой оказать помощь в разрешении вопроса передачи дома № 39 ул. Набережная адмирала Серебрякова в управление ООО «Атмосфера». С 01.06.2020 года дом передан в управляющую компанию АО «НУК» по решению от 25.05.2020 года. Однако, собрание собственников по решению вопроса о смене управляющей компании, не проводилось, объявление о проведении собрания не было размещено на досках объявления, то есть собственников не уведомляли , что проводиться собрание по смене управляющей компании. Пожаловались, что приходят квитанции от АО «АТЭК - Новороссийские тепловые сети» , хотя прямые договора не заключались . Депутат Козырев В.А. дал разъяснения о порядке заключения прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией, предложил провести сход в июле 2020 года, пригласить представителей управляющей компании ООО «Атмосфера», АО «НУК», представителя Государственной жилищной инспекции Краснодарского края, АО «АТЭК - Новороссийские тепловые сети». Исследовать на сходе порядок проведения собрания, протокол собрания собственников и подписи собственников в присутствии самих собственников помещений.