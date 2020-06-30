На Кубани становится меньше аварийного жилья и незаконных строек

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал Полпреду Президента в ЮФО Владимиру Устинову о том, какая работа ведётся в регионе с проблемным жильём. Эта тема 29 июня поднималась по время личного приёма граждан, который провёл Устинов и заседания совета при уполномоченном.

О расселении из аварийного жилья говорили на приёме граждан, среди которых оказалась пенсионерка, пожаловавшаяся на жизнь в аварийном доме в станице Саратовской. Губернатор заверил, что этот дом 1956 года постройки по улице Бакинской уже включён в нацпроект «Жильё и городская среда», а его жильцов начнут переселять в новый дом уже к концу лета. В этом году по этому проекту переселено уже 250 человек – это все 100% плана. В прошлом году регион переселил 525 человек (при плане в 40).

Вопрос сноса самостроев обсудили позднее на заседании. По словам уполномоченного, таких случаев больше всего на берегу моря: в Сочи и Геленджике. Кондратьев заявил, что в регионе ведётся системная работа с самостроями и их учёт. В реестре уже 1 597 объектов, порядка 20% из которых – многоквартирные дома.

«Благодаря взаимодействию с судебными приставами в прошлом году на 45% увеличилось число сносов незаконных объектов», - заявил Кондратьев, отметив, что для региона это важный вопрос. Также он добавил, что велика в нём роль судей, которые занимали принципиальную позицию в таких делах. За последние пять лет число самостроев в крае уменьшилось на треть.

Источник: https://kuban.mk.ru/