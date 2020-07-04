Более 300 кубанских товаров получат знак качества

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В крае подвели итоги пятого конкурса "Сделано на Кубани". Комиссия определила победителей. Им вручат дипломы, дающие право использовать знак "Сделано на Кубани" в течение двух лет.

Товары оценивались по качеству и безопасности, а также по проценту использованного для их производства местного сырья. По итогам конкурса были отобраны 303 товара от 98 производителей. Кроме дипломов они получат возможность использовать различные льготы, начиная от сниженных процентных ставок по кредитам, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: https://kuban.mk.ru/