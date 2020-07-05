ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

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В Краснодарском крае впервые прошел конкурс проектов благоустройства парков, скверов, стадионов, детских игровых и спорткомплексов. В результате было отобрано 183 проекта в 161 населенных пунктах.

Победителям выделят 240 млн рублей на воплощение задуманного. Подобный конкурс — это простой механизм получения краевых средств, который работает по схеме «заявка – конкурс – дотация». «Очень часто на приеме граждане просят благоустроить дворы, скверы, парки. Данный конкурс позволит реализовать задуманные идеи, сделать наш край уютнее и красивее. Программы по благоустройству не должны остаться без внимания. После строительства детских садов и школ, скверов мы должны решать проблемы благоустройства. Сейчас перед нами стоят две задачи: посмотреть состояние уже отремонтированных дворов и привлечь жителей к составлению перечня объектов, которые нужно отремонтировать или построить», - заявил депутат Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-programmy-po-blagoustroystvu-ne-dolzhny-ostatsya-bez-vnimaniya/