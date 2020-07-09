/Общество/
Благодаря принятым мерам прокуратурой Каневского района пять местных жителей, больных активной формой туберкулеза, принудительно госпитализированы
Прокуратура Каневского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении.
Установлено, что пять местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также уклонялись от лечения туберкулеза.
По данному факту прокурор района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан.
По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время больные граждане госпитализированы на принудительное лечение.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/