Благодаря принятым мерам прокуратурой Каневского района пять местных жителей, больных активной формой туберкулеза, принудительно госпитализированы

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Прокуратура Каневского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что пять местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также уклонялись от лечения туберкулеза.

По данному факту прокурор района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан.

По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время больные граждане госпитализированы на принудительное лечение.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/