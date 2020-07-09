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Благодаря принятым мерам прокуратурой Каневского района пять местных жителей, больных активной формой туберкулеза, принудительно госпитализированы

Прокуратура Каневского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении.

Установлено, что пять местных жителей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой туберкулеза, неоднократно нарушали санитарно-противоэпидемический режим, а также уклонялись от лечения туберкулеза.

По данному факту прокурор района в интересах неопределенного круга лиц направил в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан.

По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время больные граждане госпитализированы на принудительное лечение.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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