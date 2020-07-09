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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июне 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

17 747

118 358,0

2

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

14 071

86 829,7

3

0

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

11 166

65 485,6

4

0

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 790

30 844,2

5

0

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 617

25 761,1

6

+1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 169

11 463,6

7

-1

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская обл.

2 450

9 488,8

8

0

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 343

6 454,0

 

 

В Южном федеральном округе в июне 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дали старт движению грузовых поездов по мостовому переходу через Керченский пролив. Также СМИ сообщали, что Сергей Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов. Сергей Аксенов заявил, что Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора. Кроме того, Вениамин Кондратьев объявил, что пляжи Черноморского побережья Кубани могут открываться и начинать работу только после решения регионального управления Роспотребнадзора. А также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ресторанам с отдельным входом с 27 июня разрешено начать обслуживать посетителей с соблюдением всех необходимых требований.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента РФ Владимира Путина выделить до 400 миллионов рублей на оснащение спецтехникой инфекционной больницы, которую планируют построить в регионе до конца года. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. В рамках первого в России экономического онлайн-форума Василий Голубев обсудил с предпринимателями, деловыми и профессиональными сообществами региона реализацию нацпроектов в условиях пандемии и план восстановления донской экономики.

Главы регионов в июне 2020 года:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во

сообщений

МедиаИндекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

59 130

604 156,8

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

27 320

204 253,9

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 087

163 974,6

4

+2

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

11 369

124 028,3

5

-1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

17 747

118 358,0

6

+2

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

24 599

108 337,2

7

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

14 219

102 070,8

8

-3

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

13 647

95 914,3

9

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

14 071

86 829,7

10

0

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

10 429

86 656,7

11

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

7 043

83 493,2

12

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

10 339

73 378,6

13

+6

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

11 166

65 485,6

14

+2

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

13 577

60 581,8

15

+12

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

6 920

54 611,2

16

+1

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

7 739

53 486,3

17

+3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 511

52 111,8

18

0

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

6 034

51 982,5

19

-6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

6 496

49 633,0

20

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

10 773

49 324,7

21

+19

УСС Александр Викторович

Красноярский край

8 790

45 868,1

22

0

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

6 650

43 745,2

23

+10

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

6 733

42 124,3

24

+12

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская обл.

6 652

42 009,2

25

-4

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

6 839

41 776,0

26

-3

УЙБА Владимир Викторович

Коми

6 226

41 282,7

27

+8

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

4 826

39 517,1

28

+10

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 195

37 701,3

29

-5

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

6 462

37 135,4

30

-2

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

4 843

36 260,9

31

+1

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 473

35 896,1

32

+10

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

8 447

32 770,8

33

-4

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 867

32 458,2

34

+11

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 166

32 270,7

35

-4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 547

31 523,6

36

+12

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

5 388

31 151,1

37

-12

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

6 790

30 844,2

38

-12

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич

Дагестан

7 090

29 613,0

39

-25

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

5 656

29 193,5

40

+3

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 333

28 162,0

41

+9

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 274

27 959,6

42

-8

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

5 549

26 304,1

43

+3

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

6 617

25 761,1

44

+17

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

3 798

25 720,0

45

-8

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 355

25 686,3

46

+25

НИКИТИН Александр Валерьевич

Тамбовская обл.

3 534

25 166,2

47

-8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

2 783

24 659,5

48

-4

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

4 884

23 973,2

49

-8

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

5 608

23 669,0

50

+15

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 516

21 646,4

51

+3

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

2 608

20 439,9

52

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

4 510

19 745,0

53

+5

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

5 126

19 084,0

54

+9

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

4 778

18 695,1

55

+15

ФУРГАЛ Сергей Иванович

Хабаровский край

2 885

18 618,0

56

-9

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

4 801

18 347,2

57

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

4 360

18 125,9

58

-1

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

2 103

17 562,0

59

+7

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

2 208

17 319,0

60

-7

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

3 098

17 108,0

61

+13

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 719

16 701,0

62

+2

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 762

16 024,2

63

-8

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

3 926

15 198,0

64

-8

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

1 601

14 824,0

65

-13

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

4 101

14 596,1

66

-4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

3 464

14 509,1

67

+2

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 998

14 132,0

68

-1

СИПЯГИН Владимир Владимирович

Владимирская обл.

4 282

13 862,1

69

+4

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 957

13 682,0

70

+7

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 593

11 517,0

71

-3

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

2 169

11 463,6

72

+8

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 581

10 555,0

73

-1

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

2 504

10 513,0

74

-15

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

2 450

9 488,8

75

-45

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 414

9 304,1

76

+9

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

1 606

9 214,0

77

-1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 451

9 144,0

78

-29

БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович

Северная Осетия - Алания

1 816

8 758,0

79

-4

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 582

7 949,6

80

+2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 328

7 344,0

81

-3

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 154

7 262,0

82

-1

ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич

Мордовия

1 443

6 844,8

83

+1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 343

6 454,0

84

-1

САВЧЕНКО Евгений Степанович

Белгородская обл.

1 707

6 035,3

85

-6

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

534

2 231,0

 

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / Общество

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