«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2020 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в июне 2020 года.

Главы регионов Южного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 17 747 118 358,0 2 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 14 071 86 829,7 3 0 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 11 166 65 485,6 4 0 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 790 30 844,2 5 0 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 6 617 25 761,1 6 +1 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 169 11 463,6 7 -1 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 2 450 9 488,8 8 0 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 343 6 454,0

В Южном федеральном округе в июне 2020 года лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев дали старт движению грузовых поездов по мостовому переходу через Керченский пролив. Также СМИ сообщали, что Сергей Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов. Сергей Аксенов заявил, что Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по каналу на полуостров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня при жестком соблюдении регламента Роспотребнадзора. Кроме того, Вениамин Кондратьев объявил, что пляжи Черноморского побережья Кубани могут открываться и начинать работу только после решения регионального управления Роспотребнадзора. А также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ресторанам с отдельным входом с 27 июня разрешено начать обслуживать посетителей с соблюдением всех необходимых требований.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил президента РФ Владимира Путина выделить до 400 миллионов рублей на оснащение спецтехникой инфекционной больницы, которую планируют построить в регионе до конца года. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. В рамках первого в России экономического онлайн-форума Василий Голубев обсудил с предпринимателями, деловыми и профессиональными сообществами региона реализацию нацпроектов в условиях пандемии и план восстановления донской экономики.

Главы регионов в июне 2020 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 59 130 604 156,8 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 27 320 204 253,9 3 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 15 087 163 974,6 4 +2 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 11 369 124 028,3 5 -1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 17 747 118 358,0 6 +2 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 24 599 108 337,2 7 0 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 14 219 102 070,8 8 -3 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 13 647 95 914,3 9 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 14 071 86 829,7 10 0 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 10 429 86 656,7 11 +1 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 7 043 83 493,2 12 -1 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 10 339 73 378,6 13 +6 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 11 166 65 485,6 14 +2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 13 577 60 581,8 15 +12 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 6 920 54 611,2 16 +1 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 7 739 53 486,3 17 +3 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 10 511 52 111,8 18 0 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 6 034 51 982,5 19 -6 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 6 496 49 633,0 20 -5 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 10 773 49 324,7 21 +19 УСС Александр Викторович Красноярский край 8 790 45 868,1 22 0 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 6 650 43 745,2 23 +10 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 6 733 42 124,3 24 +12 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 6 652 42 009,2 25 -4 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 6 839 41 776,0 26 -3 УЙБА Владимир Викторович Коми 6 226 41 282,7 27 +8 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 4 826 39 517,1 28 +10 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 6 195 37 701,3 29 -5 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 6 462 37 135,4 30 -2 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 4 843 36 260,9 31 +1 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 4 473 35 896,1 32 +10 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 8 447 32 770,8 33 -4 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 867 32 458,2 34 +11 МАХОНИН Дмитрий Николаевич Пермский край 6 166 32 270,7 35 -4 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 547 31 523,6 36 +12 СОЛОДОВ Владимир Викторович Камчатский край 5 388 31 151,1 37 -12 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 6 790 30 844,2 38 -12 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 7 090 29 613,0 39 -25 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Архангельская обл. 5 656 29 193,5 40 +3 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 4 333 28 162,0 41 +9 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 5 274 27 959,6 42 -8 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 5 549 26 304,1 43 +3 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 6 617 25 761,1 44 +17 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 798 25 720,0 45 -8 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калиниградская обл. 3 355 25 686,3 46 +25 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 3 534 25 166,2 47 -8 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 2 783 24 659,5 48 -4 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 884 23 973,2 49 -8 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 5 608 23 669,0 50 +15 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 2 516 21 646,4 51 +3 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 2 608 20 439,9 52 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 4 510 19 745,0 53 +5 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 5 126 19 084,0 54 +9 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 4 778 18 695,1 55 +15 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 2 885 18 618,0 56 -9 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 4 801 18 347,2 57 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 360 18 125,9 58 -1 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 2 103 17 562,0 59 +7 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 2 208 17 319,0 60 -7 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 3 098 17 108,0 61 +13 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 2 719 16 701,0 62 +2 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 762 16 024,2 63 -8 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 3 926 15 198,0 64 -8 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 1 601 14 824,0 65 -13 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 101 14 596,1 66 -4 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 464 14 509,1 67 +2 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 2 998 14 132,0 68 -1 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 4 282 13 862,1 69 +4 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 2 957 13 682,0 70 +7 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 593 11 517,0 71 -3 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 2 169 11 463,6 72 +8 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 1 581 10 555,0 73 -1 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 504 10 513,0 74 -15 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская область 2 450 9 488,8 75 -45 БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич Ненецкий АО 1 414 9 304,1 76 +9 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 606 9 214,0 77 -1 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 451 9 144,0 78 -29 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия - Алания 1 816 8 758,0 79 -4 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 582 7 949,6 80 +2 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 328 7 344,0 81 -3 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 154 7 262,0 82 -1 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 443 6 844,8 83 +1 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 343 6 454,0 84 -1 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 707 6 035,3 85 -6 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 534 2 231,0

Источник: Медиалогия