/Общество/

Опрос: из-за эпидемии коронавируса повысилась популярность индивидуального жилья

Почти 40% россиян заявили, что в результате эпидемии коронавируса стали рассматривать индивидуальное жилье как более предпочтительное для проживания.

На сегодняшний день на индивидуальное жилищное строительство приходится примерно половина всего ввода жилья в России. В прошлом году было введено 38,5 млн кв. метров индивидуального жилья — 47% совокупного ввода.

По сравнению с многоквартирными домами индивидуальные имеют ряд преимуществ, ставших особенно актуальными в период действия ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Такое жилье просторнее, в нем хватает места для уединения всех членов семьи. Оно позволяет обустроить полноценное рабочее место в случае работы в дистанционном режиме. Наличие приусадебной территории создает условия для нормального отдыха в свободное время, занятий спортом на свежем воздухе.

Источник: ДОМ.РФ.

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Категория: Новости / Общество

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