В деле замминистра сельского хозяйства Кубани вскрылась фальсификация доказательств

Адвокат Кима Тертицы обратился в Следственный Краснодарского края с требованием разобраться в обстоятельствах ведения дела своего клиента следователем Денисом Ивлевым:

«Мы обнаружили, что из дела таинственным образом исчезли материалы, на основании которых моему подзащитному продлили меру

пресечения в виде заключения под стражу. Это постановления о назначении бухгалтерской и компьютерной судебных экспертиз, протоколы об ознакомлении, а также сами экспертные заключения. Учитывая опытность следователя Ивлева и его прямую выгоду от исчезновения бумаг, которые послужили основанием держать Кима Николаевича в заключении, мы уверены, что это не халатность,

а злонамеренная фальсификация доказательств и злоупотребление должностными полномочиями,» — прокомментировал управляющий

партнёр адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. К заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Иванов приложил имеющиеся у него копии исчезнувших из дела материалов.

Защита Кима Тертицы не в первый и, вероятно, не в последний раз обращает внимание правоохранительных органов на методы работы следователя Ивлева — фиксируя в них системное и умышленное нарушение законных прав замминистра. В деле, котором по-прежнему нет никаких доказательств его вины — зато регулярно вскрываются всё новые нарушения следственного процесса.

Теперь, когда о противоправных действиях следователя проинформирован прокурор Краснодарского края, у руководства правоохранительных органов есть возможность продемонстрировать свое личное отношение к закону и к его нарушителям. Готовы ли они объективно оценить сомнительные методы работы следователя Ивлева или будут и дальше закрывать глаза на факты вопиющих правонарушений? Покажет время.