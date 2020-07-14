Госдума ужесточит наказание за нарушение сроков оплаты договоров с МСП

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Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в КоАП.

Проект закона предусматривает введение штрафов за нарушение заказчиком установленного законом срока оплаты товаров по заключенным договорам с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Закупщики обязаны будут в срок не более 15 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара, выполнении работы оплачивать предоставленную услугу. В настоящее время законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение сроков оплаты не предусмотрена.

«Введение штрафных санкций за просроченные расчёты по договорам с организациями малого и среднего бизнеса поможет снизить риски для МСП - поставщиков услуг. Затягивание сроков оплаты за уже выполненные работы, поставленные товары, оплаченные услуги, зачастую, приводит к задержкам выплаты зарплаты работникам поставщиков, срывам иных договоров, просрочке оплаты налогов и страховых взносов. Сегодня ответственность за просрочку оплаты законодательно не установлена, по общим правилам делового оборота, стороны договорных отношений устанавливают ее самостоятельно. Но, как известно, кто платит, тот и «заказывает музыку», поэтому дополнительной ответственности договоры часто не предусматривают. Решение нужно было принимать на законодательном уровне. После принятия закона задерживающие оплату Заказчики могут быть оштрафованы: должностные лица в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.