Гражданам предоставят дополнительные возможности для трудоустройства

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Женщины с детьми до трех лет, предпенсионеры и пенсионеры смогут пройти переобучение или курсы повышения квалификации в государственных службах занятости, которые теперь смогут самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно будет осуществлять обучение.

Соответствующее постановление подписано Правительством РФ. Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб отметила, что предоставление права центрам занятости напрямую работать с образовательными организациями поможет существенно сократить процедуру оформления договоров.

Службы занятости смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография». В Краснодарском крае в 2020 году стартовал проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до трех лет», рассчитанный на четыре года. За этот период в регионе пройти бесплатные курсы повышения квалификации и переобучения смогут около 8 тысяч женщин. Кроме этого, в этом году планируется направить на профобучение не менее 1993 граждан в возрасте 50-ти лет и старше. На эти цели из бюджета края выделено более 159 млн. рублей. То есть стоимость обучения одного человека составляет 53,4 тысяч.

«В Краснодарском крае на протяжении нескольких лет ведется кадровая работа, профсоюзные организации тесно работают с работодателями по сохранению профессиональных кадров и повышению квалификации. Упрощение процесса заключения соглашений между центрами занятости и образовательными учреждениями, даст дополнительные возможности по трудоустройству граждан. Это особенно важно сейчас, когда многие граждане потеряли работу в период пандемии. Курсы по переподготовке будут ориентированы на рынок труда, граждане смогут получить профессию, которая действительно будет востребована», - прокомментировала Лидер профсоюзов Кубани, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.