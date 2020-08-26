На Кубани еще 9 почтовых отделений будут работать по выходным

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Почта России продолжает перевод своих отделений на 7-дневный режим работы. В Краснодарском крае еще 9 отделений связи стали доступны для клиентов по выходным дням. Всего на Кубани в таком режиме работают 106 почтовых отделений.

Напомним, 56 отделений в крае перешли на удлиненный режим работы в начале июня этого года. Тогда изменения коснулись почтовых отделений в городах: Краснодар, Сочи, Славянск-на-Кубани, Анапа, Белореченск, Тимашевск, Армавир, Геленджик, Новороссийск и в станице Новотитаровской. Теперь к ним добавились два отделения в Сочи (ОПС 354375, 354054), в станице Динской (ОПС 353202), Анапе (353454) и пять отделений в Краснодаре (ОПС 350037, 350053, 350049, 350072, 350090). В ближайшие дни планируется перевод на 7-дневный режим работы еще четырех отделений – в Сочи и Краснодаре.

Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www . pochta . ru и в мобильном приложении компании.

«Перевод почтовых отделений на удобный и комфортный для клиентов график работы – это еще один важный шаг на пути повышения качества обслуживания. Люди получают возможность планировать свое время с учетом занятости. С другой стороны, изменения позволяют распределять потоки клиентов – в будние дни почтовые отделения часто посещают представители организаций с большим объемом корреспонденции, а в выходные визит на почту удобнее физическим лицам», - отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Источник: http://www.kubanpost.ru/about/contacts/