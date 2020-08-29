Ореховый Спас 2020: что нужно сделать на праздник

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Третий из летних Спасов – Ореховый Спас – отмечают 29 августа.

Православные христиане в этот день празднуют перенесение Нерукотворного образа Христа из Эдессы в Константинополь, а русская народная традиция гласит, что именно на исходе августа приходит пора собирать лесные орехи. Как правильно провести этот день в соответствии с церковными и народными традициями, разбирался «МК».

Другие названия этого праздника – Холщовый или Хлебный Спас, однако с точки зрения христианской веры его правильнее называть Спас Нерукотворный. Согласно библейской легенде, умывавшийся Иисус вытер лицо свое поднесенным полотенцем, и божественный лик отпечатался на ткани. Так был обретен Нерукотворный Образ – одна из главных святынь христианства. В течение первого тысячелетия нашего века эта святыня, как и многие другие, бродила по миру, однако 29 августа 944 года её вернули в Константинополь. Поэтому Нерукотворный образ Спасителя стал символом этого дня.

В народной традиции религиозное значение праздника смешалось с обычаями, которые диктует сельскохозяйственный календарь. Если много орехов в этом году, то будет много хлеба в будущем году.? Кстати, именно в этот день начинают сбор урожая (отсюда Хлебный урожай), и подходить к нему нужно с чистыми помыслами. Следует посетить храм, а на выходе из церкви обязательно нужно раздать милостыню тем, кто в ней нуждается.

Отправляйтесь к ближайшему орешнику и отломите небольшую ветку дерева – она послужит оберегом от дурного сглаза и от болезней на год вперёд. Поставьте её в вазу дома (можно рядом с вербными ветками, которые остались с Пасхальной недели), а маленький кусочек носите с собой как оберег. Также можно сделать банный веник из ореховых веток.

Не оставьте без внимания сами орехи – к тому же, на них можно просто, но интересно погадать. Загадайте желание и выбирайте орех – важно, чтобы это был первый ваш орешек в текущем году. Если попадётся спелый – значит, сбудется, если гнилой (или пустая скорлупка), увы, придётся, подождать до следующего раза. А вот если орешек будет зелёным, значит, вам пора ждать значимых новостей.

Обязательно выпейте самой чистой воды, какую найдёте – лучше из источника.

Вспоминая о религиозном значении праздника, стоит купить полотняное или холщевое полотенце – раньше в честь этого праздника на Руси специально организовывали ярмарки с домоткаными изделиями. Считается, что купленная в этот день тканая вещь принесёт удачу.

Нужно купить самому себе маленький сувенир – вещь для дома (не продукты): это своего рода гарантия, что год будет благополучным в материальном смысле. Другой ритуал для приманки достатка – нужно завернуть кусок хлеба в чистую ткань и положить за домашнюю икону: так вы даёте понять, что в доме всегда есть хлеб.

Вечером обязательно сходите в баню – если не помыться в этот день, то рискуешь взять с собой в новый сезон старые проблемы и неудачи.

Если вы предпочитаете исключительно христианскую трактовку праздника, то отправляйтесь в этот день в храм и помолитесь перед иконой «Спас Нерукотворный». Этот образ просят об исцелении от тяжелых болезней и укреплении физических и духовных сил, об избавлении от глупых мыслей и житейских бед, а также спрашивают подсказки в получении ответов на вопросы и нахождении правильного жизненного пути.

Что же касается ограничений, то их практически нет. Успенский пост к 29 августа уже заканчивается, так что праздничный стол можно накрывать без каких-либо ограничений – главное, чтобы были орехи нового урожая, а также выпечка (в южных странах подают также виноград). Если хотите подать алкогольные напитки, отдайте предпочтение домашней настойке из грецких орехов (но, может быть, миндальный ликёр «Амаретто» тоже подойдёт?). И, конечно, нельзя в этот день ссориться с родными и близкими, припоминать старые обиды – впрочем, этого вообще лучше никогда не делать. Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается – и это правило для христиан тоже действует круглый год.

Источник: https://www.mk.ru/