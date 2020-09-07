Первый заместитель министра края Андрей Ляшко и активисты ОНФ побывали на объектах РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и обсудили вопросы водоснабжения

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В станице Староминской активисты общероссийского народного фронта из районов северной зоны Кубани встретились с первым заместителем министра топливно- экономического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андреем Ляшко, директором ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александром Лазаревым, главой регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергеем Костылевым.

Участие во встрече приняли главы Ейского, Кущевского, Староминского и Щербиновского районов Виктор Ляхов, Илья Гузев, Владимир Горб, Сергей Цырульник, а также представители ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

Но прежде, чем обсудить вопросы водоснабжения северной зоны Краснодарского края, руководители и заинтересованные лица побывали на производственных объектах ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»: на участке головных сооружений в поселке Октябрьский Ленинградского района и на насосной станции третьего подъема в станице Староминской.

На участке головных сооружений начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» Алексей Галась рассказал о технологическом процессе, оборудовании, проведенных ремонтных работах. Гости осмотрели насосную станцию, приемную камеру и контактные осветлители. На насосной станции третьего подъема в станице Староминской они побывали в машинном зале и осмотрели гипохлоридную установку для дохлорирования питьевой воды, которая по магистральным водопроводам направляется в Кущевский, Щербиновский, Ейский районы Кубани и Азовский район Ростовской области. Гипохлорит натрия, который образуется из солевого раствора, проходя через систему электродных блоков, обладает выраженным бактерицидным эффектом, под действием которого бактерии и вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав протоплазмы клеток. Гипохлоридная установка была введена в эксплуатацию в 2017 году.

После посещения насосной станции в Доме культуры станицы Староминской прошел своеобразный «круглый стол», на котором его участники обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам, высказали свои предложения. В повестке дня рассматривались вопросы «О состоянии магистрального водопровода от поселка Октябрьский Ленинградского района до станицы Староминская» и «О перспективах строительства второй нитки Ейского группового водопровода».

Ейский групповой водопровод был запущен в эксплуатацию в 1980 году с производственной мощностью 80 тыс. кубометров воды в сутки. Однако из-за аварийного состояния магистральных водоводов объем подаваемой воды сегодня составляет не более 50 тыс. кубометров, что создает для населения большие проблемы, особенно в курортный сезон. Чтобы качественно обеспечить население водой власти края приняли решение о финансировании проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по второй нитке магистрального водовода протяженностью порядка 95 км.

Первый заместитель министра Андрей Ляшко в своем выступлении рассказал, что на 2020 год выделено 600 млн рублей на строительство первого этапа второй нитки магистрального водовода диаметром 1000 мм на участке от поселка Октябрьский Ленинградского района до станицы Староминской протяженностью 10 км. Это наиболее аварийный участок водопроводных сетей. Идет работа над проектно-сметной документацией на оставшиеся 20 км. На 2021 год на выполнение строительно-монтажных работ выделяется 1,2 млрд рублей. Следующим этапом станет строительство магистрали диаметром 800 мм от станицы Староминской до города Ейска протяженностью более 60 км. Всего до 2023 года из краевого бюджета будет направлено более 5 млрд. рублей.

Александр Лазарев рассказал о работе ГУП КК «Кубаньводкомплекс», в структуру которого входит три групповых водопровода: Ейский, Таманский и Троицкий. Ежесуточно они подают потребителям порядка 210 тысяч кубических метров питьевой воды. С февраля прошлого года ГУП КК «Кубаньводкомплекс» начал эксплуатировать разводящие сети города Ейска и двух сельских поселений Ейского района. Чтобы качественно и в срок выполнять различные производственные задачи для РЭУ «Ейский групповой водопровод» были приобретены шесть единиц специализированной техники, среди которых самосвал КамАЗ- 65115 грузоподъемностью 15 тонн, экскаваторы-погрузчики, передвижные автомастерские, диагностическая лаборатория. За прошедший период потери по разводящим сетям благодаря целенаправленной работе снижены на пять процентов. И работа эта продолжается. На скважинах были заменены все насосы. Заменено насосное оборудование и на станции третьего подъема в станице Староминской.

Сегодня в технологическом процессе задействовано 18-19 артезианских скважин из 30 Задействовать большее количество не позволяют аварийные водоводы, при увеличении объема подачи воды ветхие трубы не выдерживают, из-за чего возникают аварийные ситуации. Строительство второй нитки водовода позволит повысить надежность водоснабжения и увеличить пропускную способность водопроводной сети. Говоря о реконструкции магистрального водопровода Александр Лазарев отметил, что этот вопрос надо рассматривать в комплексе с развитием разводящих водопроводных сетей в населенных пунктах. А для этого должны быть составлены соответствующие схемы водоснабжения. К сожалению, имеющиеся в муниципалитетах схемы, не соответствуют нормам.

Александр Лазарев отметил также, что предприятия-партнеры из указанных районов задолжали за поставленную воду более 40 млн рублей, что негативно сказывается на работе всей системы.

На вопрос, когда же начнутся работы по реконструкции аварийного участка магистрали, начальник отдела департамента строительства администрации края Александр Артюхин пояснил, что восьмого сентября должно состояться подписание контракта с подрядной организацией. Подрядчик должен будет составить график производства работ. По предварительным данным реконструкция аварийного 10-километрового участка завершится к началу летнего сезона 2021 года.

«Исполком общероссийского народного фронта в Краснодарском крае будет держать под контролем весь ход работ по реконструкции не только данного участка, но и всего магистрального водопровода, - сказал Сергей Костылев. – Ведь он обеспечивает водой около 400 тысяч жителей четырех районов северной зоны Краснодарского края. И люди не должны испытывать нехватку воды, которая является основой жизни».

Источник: https://www.xn--80abeifzebhjhncp7as0n.xn--p1ai/