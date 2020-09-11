На Кубани дан старт голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции Краснодарского края
С 11 по 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю проводится онлайн-голосование за участников 1 этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый-2020".
В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края.
Жители Новороссийска могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции, которые представляют город на первом этапе Всероссийского конкурса и проголосовать за наиболее достойного кандидата.
Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.
Проголосуй за участковых Новороссийска!
Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/