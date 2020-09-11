На Кубани дан старт голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции Краснодарского края

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С 11 по 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю проводится онлайн-голосование за участников 1 этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый-2020".

В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края.

Жители Новороссийска могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции, которые представляют город на первом этапе Всероссийского конкурса и проголосовать за наиболее достойного кандидата.

Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.

Проголосуй за участковых Новороссийска!

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/