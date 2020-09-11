/Общество/

На Кубани дан старт голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции Краснодарского края

С 11 по 20 сентября на официальном сайте ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю проводится онлайн-голосование за участников 1 этапа Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый-2020".

В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края.

Жители Новороссийска могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции, которые представляют город на первом этапе Всероссийского конкурса и проголосовать за наиболее достойного кандидата.

Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.

Проголосуй за участковых Новороссийска!

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

На Северо-Кавказской магистрали пресечено более 450 хищений

Правительство придумало новую маркировку спиртного

У работающих пенсионеров появился шанс на индексацию

Ученые исследовали воды курорта Александра Удодова

Раскрыты детали налога на вклады больше 1 млн рублей