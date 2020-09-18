На Кубани затратят на строительство пожарных частей более 3,5 млрд рублей

/Общество/

В Краснодарском крае на строительство и содержание пожарных частей затратят более 3,5 млрд рублей.

Проблему пожарной безопасности обсудили на совещании в краевом центре при участии губернатора Вениамина Кондратьева и главы МЧС России Евгения Зиничева, который прибыл в город по рабочим вопросам.

В первую очередь, Кондратьев поблагодарил министра за поддержку ведомства в тушении пожара на Утрише, отметив, что из-за чрезвычайно жаркого климата количество пожаров в регионе за лето значительно увеличилось. Глава региона заверил, что на Кубани предпринимают необходимые меры. Действуют 11 лесопожарных станций, в их числе и станции на побережье, где возгорания происходят зачастую в труднодоступных местах.

В ближайшие четыре года власти планируют построить 10 новых пожарных частей.

– Но исходя из той миграции, которая сегодня есть в крае, даже 10 частей недостаточно. Нам не хватает порядка 20 пожарных частей, прошу поддержать край и включить их строительство в планы МЧС, – обратился губернатор к федералу.

Кроме того, участники встречи обсудили законопроект о возвращении МЧС полномочий строительного надзора при проектировании, строительстве и сдаче домов. Это позволит исключить нарушение мер пожарной безопасности. Соответствующий документ уже находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Напомним, накануне в Краснодаре произошел еще один сильнейший пожар. Из-за нарушений, допущенных при строительстве, сгорел верхний этаж многоквартирного дома на улице Российской. Также пострадала часть квартир на нижних этажах. Люди остались без дома, вещей и документов. Сейчас они проживают в гостиницах «Кавказ» и «Москва», край оказывает им поддержку.

Источник: https://www.mk.ru/