Опреснители, как один из путей решения «водной» проблемы.

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В администрации курорта в режиме видеоселекторной связи прошло очередное совещание по вопросам строительства и использования опреснительных установок на территории Геленджика.

На связь с федеральными руководителями и возможными партнёрами вышел заместитель главы Андрей Грачёв.

Переговоры по этому поводу в трехстороннем порядке ведет администрация Геленджика с Министерством промышленности и торговли РФ и ресурсоснабжающим предприятием. В данный момент прорабатываются технические нюансы.

Опреснитель морской воды – устройство, которое позволяет убирать из жидкости растворенные в ней соли. После прохождения такой процедуры получается очищенная вода. Ее можно использовать не только в бытовой жизни, но и для употребления в пищу. Для бесперебойной работы установки необходимо стабильное энергообеспечение. Чтобы обеспечить такую возможность, важно проложить две независимые электролинии – основную и резервную. Эта возможность уже проговорена с руководством энергоснабжающей компании Геленджика.

Также определено место, где возможно будет установлена станция. В рабочем варианте рассматривается сооружение, которое ежесуточно сможет перерабатывать порядка 20 тысяч кубометров воды. Это будет не основной, а дополнительный ресурс, потому данной мощности вполне достаточно.

Для более детального изучения ситуации на местности, уже на следующей неделе в Геленджик прибудет делегация специалистов из федеральных ведомств. Совместно с муниципалитетом они доработают «дорожную карту» и, будем надеяться, приступят к реализации намеченных планов.

Разумеется, каждого жителя будет интересовать стоимость опресненной воды. Задача администрации – максимально снизить ее, не теряя качество получаемой воды. Когда все технические вопросы будут закрыты, финансисты смогут сделать точный расчёт стоимости воды, полученной из моря.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик