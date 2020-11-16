Муниципальная ярмарка идей...

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14 ноября в станице Анапской – настоящий праздник: торжественно открыт обновленный парк имени 70-летия Победы.

Красивый, яркий, современный, уютный, где с удовольствием будут отдыхать жители и гости станицы. В начале мероприятия цветы к монументу павшим освободителям и жителям станицы возложили мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета города-курорта Леонид Красноруцкий, председатель совета ветеранов станицы Анапской Эдуард Мовян, представители депутатского корпуса, глава Анапской сельской администрации Сергей Вершинский, местные жители.

Затем, уже по традиции, в парке были посажены новые деревья, а гости мероприятия смогли оценить сказочную аллею, спортивный городок, футбольную площадку с мягким покрытием и большой детский городок, равного которому нет, пожалуй, во всем городе-курорте.

Для тех, кто любит цифры: площадь парка – 26 тысяч кв. м., на его реконструкцию было израсходовано 32,5 миллионов рублей федерального, краевого и местного бюджетов.

Источник: @Анапское Черноморье