ООО «Кубаньжилстрой» отвечает на вопросы кредиторов по Плану внешнего управления

В ходе подготовки к заочному собранию кредиторов в консультационный центр ООО «Кубаньжилстрой» поступают вопросы от участников долевого строительства по опубликованному Конкурсным управляющим Тимофеевой Е.Б. проекту плана внешнего управления.

Ниже приводятся самые распространенные, с ответами на них:

Вопрос 1:

Какова актуальность и достоверность стоимости завершения строительства объектов, отраженная в проекте Плана.

Ответ:

Все указанные показатели стоимости приведены в соответствие со средне рыночными действующими договорными расценками на оставшиеся к выполнению работы, действующими в г. Новороссийск. Ранее все эти работы были законтрактованы с подрядчиками в объеме необходимом для завершения.

Следует обратить внимание, что Раздел Плана, отражающий финансовые показатели, отражает положительный финансовый результат при осуществлении завершения строительства объектов, что позволяет в случае необходимости, перекрыть любые отклонения от плановых показателей.

При этом компенсаций или субсидий, тем более с привлечением бюджетного финансирования не требуется.

Вопрос 2:

Включают ли стоимостные показатели достроя корп.18 и корп. 16/2 в мкр.15 затраты на присоединение к сетям магистрального инженерного обеспечения.

Ответ:

ООО «Кубаньжилстрой» первой в г.Новороссийск начал вести массовую комплексную застройку и заселение объектов в Южном районе города.

В связи с этим в границах мкр.15 в опережающем режиме были выполнены и оплачены все технические условия для бесперебойного инженерного обеспечения заселяющихся построенных домов.

Исключением не является корпуса 18 и 16/2. Они уже сегодня, также обеспечены коммуникациями.

Подтверждением этому является заселенная секция №1 корпуса 18, пользующаяся ресурсами от магистральных инженерных сетей, построенных Компанией до 2017 года.

Таким образом, для завершения указанных объектов требуется в основном затраты только на возведение самих зданий.

Напомним, что голосование по переходу на внешнее управление идет с 23 ноября и закончится в понедельник 30 числа.