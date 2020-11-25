Идет голосование по переходу на внешнее управление КЖС

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Конкурсный управляющий ООО "Кубаньжилстрой" Тимофеева Е. Б. информирует, что с 20 ноября 2020 года на сайте компании и странице Инстаграмм размещены разделы "Проекта внешнего управления", с ключевыми финансовыми показателями, полученными после завершения Финансового анализа, а также текущем плане работы над завершением строительства объектов КЖС.

"Обращаем внимание кредиторов, что основным выводом, полученным в процессе конкурсного производства, является то, что ООО "Кубаньжилстрой" является ликвидной организацией, которая в состоянии самостоятельно завершить строительство всех имеющихся объектов и продолжать свою дальнейшую работу и развитие без дополнительных субсидий и компенсаций администрации," - отмечает Елена Богдановна.

Всё это стало причиной взятия курса на окончание конкурсного производства и переход к внешнему управлению для дальнейшего финансового оздоровления. "Успешная реализация "Плана внешнего управления" и достроя объектов возможно в этой ситуации только при выходи организации из стадии банкротства," - уточнил конкурсный управляющий. Одновременно с этим, руководство компании информирует кредиторов организации, что официальное участие в голосовании можно принять, либо направив бюллетень для голосования в адрес Конкурсного управляющего Тимофеевой Е. Б., либо заполнив и оставив его в консультационном центре ООО "Кубаньжилстрой" по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 234 в рабочие дни с 15.00 до 20.00 часов. В случае подачи бюллетеней в местах, организованных неустановленными людьми, "альтернативных" неофициальных пунктах голосования, конкурсный управляющий Тимофеева Е. Б. за юридическую чистоту данных действий, а также их последствий ответственности не несет. Дополнительно напоминаем, что инициативным группам предлагается назначить онлайн-встречи с Конкурсным управляющим по вопросам управления по Плану внешнего управления по тел.: +7 918 259 38 26.

Вопросы для онлайн-встреч просьба отправлять заблаговременно на электронную почту 89182593826@mail.ru

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item569