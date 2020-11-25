Идет голосование по переходу на внешнее управление КЖС
Всё это стало причиной взятия курса на окончание конкурсного производства и переход к внешнему управлению для дальнейшего финансового оздоровления.
"Успешная реализация "Плана внешнего управления" и достроя объектов возможно в этой ситуации только при выходи организации из стадии банкротства," - уточнил конкурсный управляющий.
Одновременно с этим, руководство компании информирует кредиторов организации, что официальное участие в голосовании можно принять, либо направив бюллетень для голосования в адрес Конкурсного управляющего Тимофеевой Е. Б., либо заполнив и оставив его в консультационном центре ООО "Кубаньжилстрой" по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 234 в рабочие дни с 15.00 до 20.00 часов.
В случае подачи бюллетеней в местах, организованных неустановленными людьми, "альтернативных" неофициальных пунктах голосования, конкурсный управляющий Тимофеева Е. Б. за юридическую чистоту данных действий, а также их последствий ответственности не несет.
Дополнительно напоминаем, что инициативным группам предлагается назначить онлайн-встречи с Конкурсным управляющим по вопросам управления по Плану внешнего управления по тел.: +7 918 259 38 26.
Вопросы для онлайн-встреч просьба отправлять заблаговременно на электронную почту 89182593826@mail.ru
Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item569