Проходят встречи депутата в рамках региональной недели

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Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел 23 февраля встречу с военнослужащими Новороссийского гарнизона. Разговор шел о патриотическом воспитании молодежи.

Завершилась встреча словами поздравления с Днем защитника Отечества.

"Этот Праздник является символом мужественности, достоинства, доблести и чести.

Он объединяет всех, кто считает своим долгом честно и достойно служить России.

Ведь служить Отечеству – самая ответственная и самоотверженная работа. И сегодня в этот праздничный день у нас есть возможность выразить всем причастным слова уважения и благодарности за мирное небо над головой, за то, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Отечества! Мира и добра!" - сказал Владимир Синяговский.