Внимание, ВУЗы!

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Завтра утром, 28 апреля, в "Точке кипения" в Астрахани пройдёт рабочее совещание профильных руководителей консорциума астраханских вузов по текущей повестке возможностей управления индивидуальными образовательными траекториями на базе платформы Modeus.

Напомним, что в консорциум вузов Астраханской области, созданный в марте 2021 года, входят вузы и научные организации региона: Астраханский государственный университет (АГУ);

Астраханский государственный медицинский университет (АГМУ);

Астраханский государственный технический университет (АГТУ);

Астраханская государственная консерватория (АГК);

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (АГАСУ);

Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС);

Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук;

Институт развития образования. В совещании примут участие генеральный директор компании Custis Владимир Рахтеенко, замгендиректора по развитию Ирина Гордина и главный архитектор системы Павел Музыка.

Мероприятие будет транслироваться на платформе Leader-ID, и к нему можно присоединиться из любого города и университета по заявке.

Источник: https://leader-id.ru/events/202614