Вольным хабаровчанам – новый губернатор!

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Партия «Новые люди» выдвигает своего первого кандидата в губернаторы. Журналист и общественный деятель Владимир Чернышов, станет кандидатом в губернаторы Хабаровского края.

Владимир Чернышов обладает конкурентными преимуществами, которых так не достаёт присланному из Москвы по партийно-догматическому принципу Михаилу Дегтярёву. Он родился и вырос в Хабаровском крае, окончил Дальневосточныи? государственныи? гуманитарныи? университет. Работал журналистом в ряде дальневосточных изданий. Много ездил по региону и знает о том, чего хотят его земляки.

«Хабаровский край — это особый регион, где живут вольные люди. Они уже показали всей стране, что к их мнению надо прислушиваться. Мы видим в Хабаровском крае большой запрос на обновление власти. И понимаем, что региону нужен руководитель, который понимает проблемы своего края. Владимир Чернышов — журналист, общественный деятель. Он точно знает как сделать лучше жизнь своего региона. И мы уверены, что жители поддержат нового кандидата в губернаторы», — прокомментировал выдвижение Чернышова лидер партии Алексей Нечаев.

Владимир Чернышов уже начал сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Источник: Телеграм-канал