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Новороссийск: пост-дяченковский синдром…

Город окунули в суету и сплетни.
Одни чиновники просто притихли до конца года. Похоже их большинство.

Другие придумывают истории о скором назначении в Москву Дяченко, и он ни на какие уговоры Губернатора оставаться мэром не поддался(через дольщиков вещает одна очень осведомленная начальница-говорят самая близкая подруга жены уходящего).
Ещё есть те, кто убеждён, что ИА пойдёт первым замом к новому главе и продолжит руководить городом… Без комментариев. Сидим в первом ряду. Купили попкорна ведро. И ждём премьеры…
А в это время то есть заявление о сложении полномочий депутата, то уже нет этого заявления Кравченко. Включим логику и рассуждаем вслух.
Есть несколько вариантов введения нового руководителя местной власти на уровне городского округа.
1. Досрочная отставка по недоверию либо , как говорят в народе, по собственному. Тогда и. о. главы может быть заведён через решение городской думы. И этот человек не может быть депутатом, надо сложить полномочия при их наличии. А досрочно снятый глава становится политическим трупом.
2. Ныне действующий глава заводит преемника заместителем своим по согласованию с думой. И потом уходит в отпуск с последующим… И тогда новый назначается и. о. главы через постановление. Тогда в случае если он депутат, то должен сложить полномочия.
3. Действующий глава дослуживает свой срок до конкурса. Победитель вступает в должность согласно утверждённым срокам. И ушедший не снят. И говорить потом можно, что сам не захотел. И продолжить политическую карьеру.
Кстати, такой порядок был опробован в Горячем ключе, например.
Видимо, идёт дискуссия… Смотрим.

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Категория: Новости / Общество

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