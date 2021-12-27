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Дед Мороз заглянет в каждый дом!
В преддверии Новогодних праздников ветеранов Великой Отечественной войны Анапы поздравил депутат Госдумы Иван Демченко.
В городе-курорте Анапе участников войны Ивана Свиридовича Вислогузова и Лидию Григорьевну Балонову поздравили также исполнительный секретарь Анапского отделения партии «Единая Россия» Владимир Пономарев, депутат Совета муниципального образования Светлана Хижняк при участии главы администрации Анапского сельского округа Сергея Вершинского и председателя Центра армянской национальной культуры Овика Маргаряна.
Всего в муниципалитете проживает 27 ветеранов. Каждому из них вручено поздравление и подарок от Ивана Ивановича.
- Наша главная задача - проявить заботу о тех, кто защитил нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, - отметил депутат Госдумы.
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