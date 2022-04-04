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Депутат Госдумы Иван Демченко: В Темрюкском районе работает команда, нацеленная на высокий результат

Глава района Федор Бабенков @FedorBabenkov отчитался перед депутатами муниципального образования Темрюкский район о проделанной работе за 2021 год. В работе сессии принял участие заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев.

Федор Викторович  рассказал о проведенных ремонтах в учреждениях культуры и образования, на объектах ЖКХ, проектах по улучшению городской среды и благоустройстве сельских территорий, строительству и ремонту дорог и многое другое.

В своем выступлении он подробно остановился на ключевых показателях социально-экономического развития. 

В сложные для территории периоды депутат Госдумы Иван Демченко - всегда рядом.  Он не только приобрел оборудование и недвижимые объекты для социальных учреждений, но и регулярно организует помощь социально ориентированных предприятий, таких как  АЭМЗ.

- Для  нас сегодня нет разделения на важные и второстепенные проблемы - это угроза наводнения или проблема в многодетной семье. Во взаимодействии с главами  и депутатским корпусом мы находим пути решения для каждого вопроса. Уверен, коллектив Федора Викторовича и его актив сохранят взятый  ими темп успешного развития муниципалитета, - прокомментировал Иван Иванович.

Глава Темрюкского района в своем выступлении поблагодарил всех, кто оказывает помощь муниципалитету, в том числе Ивана Демченко.

Темрюкские  депутаты единогласно проголосовали за решение, в котором результаты деятельности главы администрации Темрюкского района за 2021 год признаны удовлетворительными.

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Категория: Новости / Общество

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