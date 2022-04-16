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Депутат Иван Демченко: Выполнение наказов избирателей - на ежедневном контроле...

В ходе региональной недели депутат Иван Демченко проверил выполнение наказов избирателей из Абинского района. Одна из проблем, к решению которой лично подключился Иван Иванович, - замена водопровода в станице Мингрельской.

В октябре прошлого  года администрации Мингрельского сельского поселения по поручению Ивана Ивановича  Абинский ЭлектроМеталлургический завод приобрёл пластиковые трубы  10 км на 2 млн. рублей. 

Ивану Ивановичу доложили, что МУП «ЖКХ «Ольгинское» и активом поселения проложено 2,5 км водопровода. В настоящее время выполняется переподключение и укладка новой трубы.

После выполнения основного объема работ на проблемных участках водоснабжение значительно улучшится и  снизится потребление электроэнергии на водозаборах.

Выполнение работ остается на контроле депутата. 

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Категория: Новости / Общество

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