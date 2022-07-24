 Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о важности сортировки мусорных отходов 

/Общество/

По мнению депутата, для комплексного улучшения экологии необходимо сортировать и перерабатывать большую часть бытового мусора. Вторичное использование отходов является общемировой тенденцией.

Если люди будут ответственно относится к сортировке бытовых отходов, увеличится процент переработки, а вместе с ним и улучшится экологическая обстановка.

Последовательно год за годом необходимо увеличивать уровень переработки, для этого нужна подготовка специальных сортировочных центров и повышение экологической культуры граждан. Иван Демченко отметил, что в последние годы сознательность граждан по вопросу сортировки мусора значительно возросла.

После принятия в Госдуме поправок в Федеральный закон об отходах внесены изменения, направленные на создание замкнутого цикла обработки отходов, как принято во всем мире.

Появилось новое понятие «вторичное сырье» - это вид продукции, полученной из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными документами в области стандартизации Российской Федерации, которая может использоваться в производстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности.

Это обеспечит развитие системы обращения с вторичными ресурсами.

Принять участие в опросе по актуальной проблеме можно, пройдя по ссылке:

https://t.me/demchenkoteam/286

https://ok.ru/demchenkoteam/topic/155328950435311

https://ok.ru/deputat.demchenko/topic/155328954695151

https://vk.com/wall-138408650_619

https://vk.com/wall-205655417_187