Депутат Госдумы Иван Демченко: вопросы, поступающие в приемные партии «Единая Россия» - на контроле. 

/Общество/

В приемную депутата Госдумы Ивана Демченко обратились жители Анапы. Они столкнулись с проблемой несвоевременного получения счетов за коммунальные услуги. Доставку квитанций обеспечивает почтовое отделение АО «Почта России».

По поручению Ивана Ивановича обращение рассмотрено комиссионно участниками проекта «Единой России «Партийный десант». Проверены несколько отделений почтовой связи для анализа и устранения жалоб потребителей услуг.

Например, в станице Гостагаевской почтовые отделения отремонтированы, штат укомплектован, необходимое оборудование имеется.

Специалисты пояснили, что оперативная доставка счетов будет налажена при устранении всех негативно влияющих на это факторов.

? Услуги, оказываемые по договору необходимо выполнять оперативно. Потребители не должны испытывать неудобства из-за субъективных причин поставщика. Уверен, после работы Партийного десанта, жалобы на несвоевременную доставку квитанций в Анапе поступать перестанут, - прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко #ГосДума