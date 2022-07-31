Депутат Госдумы Иван Демченко: помогать всем миром - наша традиция
Жители Нижнебаканского сельского поселения поблагодарили Ивана Демченко за помощь в строительстве моста.
Полгода назад во время ливневых дождей был поврежден мост в станице Нижнебаканской.
По поручению Ивана Ивановича для восстановления объекта были переданы строительные материалы.
Об этом рассказал на одной из отчетных сессий в Крымском районе глава Нижнебаканского поселения Иван Гернеший. Он отметил, что депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко регулярно оказывает помощь поселению в решении вопросов местного значения.
? Помогать всем миром тем, кто попал в беду, наша добрая традиция. И в этот раз вместе с неравнодушными людьми восстановлен мост и возобновлено движение пешеходов и автомобилистов. Уверен, если совместно подходить к устранению проблем, регион будет и дальше развиваться стабильно, - прокомментировал Иван Демченко.
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