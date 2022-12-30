Депутат Госдумы Иван Демченко: дарить добро  как образ жизни!

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Президент России Владимир Путин за пять лет принял ряд ключевых решений с целью объединить людей, готовых прийти на помощь.

Так, Указом Президента Российской Федерации утверждена дата Дня добровольца (волонтера) в России 5 декабря.

Сегодня добровольческое движение в нашей стране - это единая, мощная структура, отстаивающая общенациональные интересы.

Как отметил Иван Демченко, это объединение всегда на прямой связи с Президентом, который внимателен к организации работы добровольцев и отмечает их труд на уровне важнейшей государственной структуры.

По инициативе Депутата Госдумы Ивана Демченко в конце 2022 года подведены итоги работы добровольческих объединений Славянского избирательного округа.

В городе Славянске-на-Кубани организован торжественный прием волонтеров, проявивших активность в различных акциях. На мероприятие прибыли около ста добровольцев из города-курорта Анапы, Абинского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

Иван Иванович тепло поздравил активистов и вручил благодарственные письма и денежные поощрения всем участникам мероприятия.

- Вы - те, кто не раз помогал людям в беде. Вы первыми приходили на помощь бескорыстно, стойко перенося тяготы работы, принимая чужую боль на себя. И в сложные периоды для страны, и в радостные моменты праздников и ярких событий мы вместе, - отметил Иван Демченко в обращении к активу.

Также депутат отметил, что в Госдуме идет ежедневная работа над законопроектами. Благодаря заинтересованности добровольцев в развитии движения, внесены поправки в Закон о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). Расширен перечень мер поддержки волонтеров.

Уже подписан закон о защите жизни и здоровья добровольцев. Теперь с 1 января 2023 года, если при выполнении волонтерской деятельности добровольцу причинен вред жизни или здоровью, ему выплачивается компенсация из федерального бюджета.

Также связь для волонтеров станет бесплатной и не будет облагаться НДФЛ.