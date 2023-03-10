Депутат Госдумы Иван Демченко: оперативное рассмотрение обращения одного человека помогает решать общие проблемы территорий…

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В пяти муниципалитетах работают общественные приемные депутата. В ходе очередного часа контроля Иван Иванович провел анализ поступивших обращений.

? Необходимо держать на особом контроле обращения, от решения которых зависит благополучие семей. Сегодня важно уделять внимание семьям, погибших в СВО бойцов. В каждом муниципалитете мы ведем работу совместно активом поселений для оказания помощи людям, которые надеются на нашу команду. Нам нужно сохранить это доверие, - обратил внимание помощников Иван Иванович.

С начала года рассмотрено 192 обращения.