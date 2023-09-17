Депутат Госдумы Иван Демченко: внесение изменений в законодательство позволит виноделам закупать лучшие саженцы в России...

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Как отметил депутат Государственной Думы Иван Демченко, программа импортозамещения в России действует и дает свои положительные результаты.

В ходе региональной недели Иван Иванович посетил виноградные хозяйства и пообщался с агрономами и виноделами.

- Санкции недружественных государств не стали приговором. Наоборот - стимулом к развитию и расширению своих возможностей. Речь идет о малых винодельческих компаниях. На рассмотрение в Госдуму готовим ряд законодательных инициатив, согласно которым у виноделов будет возможность закупать саженцы по выгодной цене в России и получать государственную поддержку бизнеса, - сообщил Иван Иванович.

Сейчас в Законе «О виноградарстве и виноделии в РФ» не закреплен ряд важных позиций по питомникам. Внесение изменений в законодательство расширит возможности виноделов и закрепит право использования земель для выращивания саженцев в рамках госпомощи.