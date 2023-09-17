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Депутат Государственной Думы Иван Демченко поделился важной новостью о сотрудничестве общественников из Абинского района с некоммерческими организациями из Херсонской области и ДНР. Эта деятельность официально закреплена соглашениями, подписанными в ходе недавнего Форума ТОС.

Форум ТОС, проведенный в Абинске, имеет особое значение для Ивана Демченко, который был одним из инициаторов его проведения уже 12 лет назад.

Сегодня общественники сами определяют приоритеты и задачи на своей территории, разрабатывают проекты и привлекают финансирование. Сотрудничество с представителями Ассоциации "Регион-23", "Ресурсного центра поддержки НКО ДНР" и АНО "Молодежь в движении" Херсонской области уже началось, и этот опыт действительно вдохновляет.

Абинские активисты, обладая богатым опытом в области территориального общественного самоуправления, делятся своими знаниями и опытом с коллегами-новичками из других регионов.

Это сотрудничество стало первым по интеграции общественников из новых территорий и будет содействовать налаживанию мирной жизни в новых субъектах, а также эффективному решению проблем местных сообществ.

Иван Демченко подчеркивает, что это сотрудничество - это не только практическая помощь, но и символ мира и добрых дел в сложные времена.