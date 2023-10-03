Набережная реки Адагум скоро преобразится 

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Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Крымске продолжается строительство набережной. Об этом проекте депутат Госдумы Иван Демченко проговорил с главой Крымского района Сергеем Лесь в ходе региональной недели.

Это будет еще одна благоустроенная территория в городе с детской и спортивной площадками, малыми архитектурными формами.

Ведутся подготовительные работы к заливке защитных стен для создания террас.

Строительство набережной будет проходить в два этапа: первый в этом году. Это земляные и бетонные работы, укладка плитки.

Второй этап - в 2024 году: обустройство территории, высадка деревьев, кустов. Установка малых архитектурных форм.

Иван Иванович отметил нацеленность команды муниципалитета на развитие инфраструктуры и создания новых зон отдыха