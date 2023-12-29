Депутат Госдумы Иван Демченко: наша общая задача оказывать помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации...

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К депутату Госдумы Ивану Демченко за помощью в течение года обращаются семьи с разнообразными проблемами. Решая их, команда депутата не теряет контакт с семьями и взаимодействует с ними постоянно.

Так обратилась к парламентарию за помощью семья погибшего участника СВО. Старшему сыну этой семьи помогли поступить в КубГАУ по специальной квоте, и он сейчас успешно получает высшее образование. Семья остается под патронажем команды Демченко, и им регулярно оказывается социально-бытовая помощь. В преддверии новогодних праздников, младшей дочери передали сладкий подарок.

Дети из многодетной семьи ст. Петровской так же получили новогодние подарки. Эта семья обратилась к депутату еще в начале СВО, когда отца троих детей мобилизовали. Учитывая сложную жизненную ситуацию, вопрос был решен – единственный кормилец семьи был демобилизован, а с ребятами постоянный контакт.

Семья, где воспитывается ребенок, нуждающийся в паллиативном лечении, также находится под пристальным вниманием. Эта семья обращалась в приемную депутата – за помощью в возвращении отца, и сейчас они также получают всю необходимую поддержку. В преддверии нового года помощник депутата Ольга Фоменко посетила эту семью и вручила сладкий подарок от Ивана Ивановича.

Также, новогодние подарки получили дети семей без вести пропавших военнослужащих в ходе СВО - они тоже находятся под опекой депутата.

"Эти истории лишь маленькая часть работы, но они демонстрируют, как важно поддерживать семьи в трудные моменты. Новый год - время дарить радость и надежду, и я надеюсь, что эти подарки сделают праздник ярче для детей и их семей. Пусть в новом году у нас у всех будет больше возможностей делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается", - прокомментировал Иван Демченко.