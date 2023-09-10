В приемной местного отделения партии «Единая Россия» Славянского района ведется ежедневно прием граждан по различным вопросам

/Общество/

В период СВО поток людей, нуждающихся в помощи увеличился, - соотечественникам нужна наша поддержка.

По поручению Ивана Демченко эта работа ведется с учетом индивидуальных обстоятельств заявителей. Особое внимание - семьям участников СВО.

В общественную приемную обратилась вдова участника СВО с просьбой оказать содействие в поступлении сына в высшее учебное заведение. Семье оказана помощь в подготовке и сдачи документов в ВУЗ. Молодой человек зачислен в Куб ГАУ, где получит специальность, о которой мечтал.

Семье участника СВО оказана помощь в бесплатном посещении занятий по лечебной физкультуре в бассейне.

Семьям участников СВО, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана помощь в сборе детей в школу.

В преддверии нового учебного года по поручению депутата Госдумы Ивана Демченко десять многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили наборы канцелярских товаров для школьников.

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность обратной связи с земляками через общественные приемные и социальные сети Команды Демченко и дал поручения, касающиеся взаимодействия с представителями органов местного самоуправления.