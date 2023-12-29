Детям ветеранов боевых действий в Анапе устроили новогодний праздник 

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Депутат Госдумы РФ Иван Демченко поделился впечатлениями от праздника, который был организован для детей ветеранов боевых действий. Это мероприятие стало возможным благодаря поддержке гранта губернатора Кубани и реализации социального проекта «Братская помощь», руководителем которого является Василий Геннадьевич Черниенко.

Мероприятие, организованное ветеранами боевых действий организации "Отделение г. Анапа Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды Войны», было наполнено теплотой и радостью.

После новогоднего сказочного представления и игровой программы, ребята получили сладкие подарки, которые, надеюсь, принесли им не просто улыбки, но и ощущение настоящего праздника. В этот день Дом культуры наполнился духом настоящего праздника, хорошим настроением и звонким детским смехом.

В рамках реализации гранта запланированы еще три мероприятия. Депутат отметил, что каждое из них станет особенным и оставит теплые воспоминания в сердцах наших маленьких гостей.

"Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении этого праздника. Считаю, что такие праздники не только приносят радость детям, но и напоминают нам об общей ответственности перед теми, кто больше всего нуждается в нашей поддержке и заботе", - сказал Иван Демченко.