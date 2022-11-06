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Депутат Госдумы Иван Демченко: проект анапских ветеранов боевых действий получил губернаторский грант

Анапа вновь вошла в число победителей конкурса «Гранты Губернатора Кубани».

Проект «Братская помощь» Анапского отделения Краснодарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» подготовлен руководителем Василием Черниенко.

Организация находится под патронажем депутата Госдумы Ивана Демченко, а ее руководитель является помощником Ивана Ивановича.

В реализации гранта основная задача - патриотическая работа с нашими соотечественниками.

Для участников подготовлены подарочные наборы для семей ветеранов боевых действий, в том числе детей из семей мобилизованных.

Кодекс анапчанина, Конституция РФ, Гимны России и Кубани, конструкторская модель военной техники времен Великой Отечественной войны войдут в памятный набор.

Мероприятия пройдут на базе учебных заведений и общественных организаций.

#командаДемченко #ГосДума

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Категория: Новости / Военные новости

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