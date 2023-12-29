Депутат Госдумы Иван Демченко: в Холмском поселении Абинского района в преддверии Нового года жители получили двойной подарок

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В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко изучил ход выполнения наказов избирателей в муниципальных образованиях округа.

Так, по краевой программе был проведен капремонт автодороги на улице Кольцевой, что значительно улучшит инфраструктуру поселения и обеспечит более комфортное передвижение для всех жителей.

В поселке Новом, в рамках проекта Минсельхоза, открыли отреставрированный сельский клуб. Клуб, который был когда – то популярным местом для собраний и встреч, ждал данного события около полувека. Теперь у жителей поселка есть современное и уютное место, которое точно обогатит культурную жизнь поселения.

Кроме того, в Холмском поселении расположены еще 5 сельских клубов, и все они были полностью приведены в порядок.

"Уверен, что жизнь в Абинском районе и дальше будет меняться к лучшему, станет еще более качественной и современной", - отметил Иван Демченко.