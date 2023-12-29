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Дети - сироты получили ключи от своих новых квартир в Абинском районе

В Абинском районе, состоялось одно из важных событий уходящего года. В предновогодние дни, благодаря государственной программе "Дети Кубани", молодым ребятам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей был выдан 31 комплект ключей от своего собственного жилья.

 

По словам депутата Госдумы Ивана Демченко, дом — это не просто стены и крыша, это уголок, где зарождаются мечты и надежды, где укрепляются традиции и преемственность поколений. Это особенное место, в котором мы находим уют и покой.

"Уверен, что новоселье станет началом новых возможностей и жизненных перспектив для каждого из ребят. Хочу пожелать новоселам предпраздничных хлопот, семейного счастья и благополучия в новом 2024 году!", - напутствовал Иван Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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